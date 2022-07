Imágenes del incendio en la sierra de Madrid y los otros fuegos en España por la ola de calor

Geoparque Mundial de la UNESCO en Lugo

El fuego que está destruyendo el Geoparque Mundial de la UNESCO Montañas do Courel, en Lugo. El voraz incendio ha arrasado unas 10.000 hectáreas de superficie entre las parroquias de Vilamor, en el municipio de Folgoso do Courel, y Saa, en A Pobra do Brollón.

EFE / Eliseo Trigo