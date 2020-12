Las reacciones de los primeros vacunados contra la Covid en España

Josefa Pérez

Con 89 años a cuestas, Josefa ha sido la primera persona en recibir la vacunación contra el coronavirus en Cataluña, en la residencia de ancianos Feixa Llarga, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). "Llevo tiempo diciendo que me quería vacunar", ha señalado en TV3, y muy emocionada ha asegurado que "no me tocó la lotería, como no juego no me toca. Pero hoy sí me ha tocado. Y una de las gordas".

EUROPA PRESS