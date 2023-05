Cómo leer las etiquetas de los productos de forma adecuada

Cuidado con el Nutriscore

El Nutriscore es un sistema de etiquetado de alimentos que permite valorar fácil y rápidamente la calidad nutricional a través del 'semáforo'. Ahora bien, no hay que dejarse guiar solamente por esta indicación, pues es fiable siempre que se sepa interpretar, siendo consciente de que no distingue las grasas buenas y malas, no tiene en cuenta el grado de procesamiento y solo compara alimentos dentro de una misma categoría.​

Getty Images/iStockphoto