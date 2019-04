Este domingo es un día clave para las aspiraciones políticas de Pedro Sánchez, candidato del PSOE; Pablo Casado, candidato del PP; Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos; Albert Rivera, candidato de Ciudadanos y Santiago Abascal, candidato de Vox. Cuando acabe el día sabrán si sus aspiraciones se cumplen o si en cambio, todo es decepción. Pero si quieren adelantar algo, pueden consultar el horóscopo de 20minutos para este día. ¿Qué le depara a cada uno según el zodíaco?

Pedro Sánchez (Piscis): "Un amigo te abrirá los ojos diciéndote algo que en un principio no te gustará. Sé valiente y no dejes que el miedo pueda impedir que avances hacia tus sueños. Estás en el mejor momento de tu vida y no debes desperdiciar ni un solo segundo en lo que no es importante".

Pablo Casado (Acuario): "Tendrás que afrontar de forma positiva un conflicto familiar por el que poco puedes hacer de momento. Deja que pase el tiempo y las cosas se arreglarán por sí solas. Si tienes trabajo pendiente, ponte a ello aunque sea domingo. Mañana lo agradecerás".

Pablo Iglesias (Libra): "Alguien a quien considerabas muy amigo tuyo te dará la espalda de un día para otro. Eso te dolerá enormemente, pero lo mejor será que pases página y no te obsesiones. Debes enfocarte en las personas que te valoran, no en las que han demostrado no quererte".

Albert Rivera (Escorpio): "Lo pasarás en grande junto a un grupo de amigos con los que desconectarás de todos los problemas cotidianos, pero al llegar a tu hogar volverás a echar de menos a una persona a la que no consigues olvidar. Acepta la situación tal y como es".

Santiago Abascal (Aries): "Hoy te rodearás de gente muy proactiva que ampliará tu visión sobre determinados asuntos. Es hora de que dejes atrás creencias limitantes para que puedas ser completamente libre. Si tú no lo permites, tus miedos no podrán hacer nada por mantenerte atado al pasado.