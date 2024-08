Una costurera vietnamita asegura que no ha dormido en 30 años: "De niña no me atrevía a dormir para cumplir con el trabajo"

Nguyen Ngoc My Kim, de 49 años, es conocida en su provincia natal de Long An (Vietnam) como "la costurera que nunca duerme". La mujer asegura que no ha dormido en varias décadas, además, añade que la falta total de sueño no ha afectado a su salud. La mujer ha explicado que no nació con la capacidad de funcionar sin dormir, sino que se obligó desde pequeña a quedarse despierta hasta tarde.

"Cada noche me sentaba frente a mi máquina de coser y no me atrevía a dormir porque tenía miedo de no poder cumplir con los pedidos", ha explicado a los periodistas. "Después de permanecer despierta durante meses y luego años, mis ojos y mi cuerpo se acostumbraron a la falta de sueño. A partir de ese momento, no podía dormir ni aunque quisiera", ha especificado.

El insomnio que padece Nguyen Ngoc My Kim desde hace décadas aún no ha sido verificado médicamente, pero en su provincia es más que un rumor. Ella afirma que se debe principalmente a que la gente puede verla trajinar todo el día y toda la noche, ya que siempre está en su puesto de trabajo. Además, la luz siempre está encendida y la puerta siempre está abierta, por lo que las personas pueden entrar a verla trabajar si lo desean a cualquier hora.

"Al principio, poca gente prestaba atención a mi falta de sueño. Después, al ver que los rumores eran ciertos, difundieron la noticia y, en poco tiempo, me hice famosa por mi capacidad de permanecer despierta continuamente", ha aclarado.

Aparentemente, Vietnam es el país de las personas que no duermen, ya que Nguyen Ngoc My Kim es la tercera persona de este país asiático con esta 'habilidad'. El año pasado se conoció la historia de Tran Thi Luu, quien afirmaba que ha estado despierta durante una década, y sobre Thai Ngoc, un granjero de 80 años que dijo que no ha dormido en 60 años.