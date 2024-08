Deniegan el pasaporte a una niña de 6 años por llamarse igual que un personaje de 'Juego de Tronos'

En Reino Unido, una madre de 39 años estaba organizando un viaje a Disneyland Paris junto a su hija de 6 años. Sin embargo, sus vacaciones no se pudieron llevar a cabo debido a un problema que la dejó "devastada", ya que la solicitud de pasaporte de su hija fue rechazada porque su nombre es igual que el de un personaje de la serie Juego de Tronos.

Lucy, la madre, comentó a BBC que la solicitud de su hija Khaleesi fue denegada porque necesitaba la aprobación de Warner Brothers, ya que ellos poseen la marca registrada del nombre. "Fue la primera vez que escuché algo así. Me quedé atónita", reveló.

Después de recibir asesoramiento legal, la madre se enteró de que a su hija se le permitía usar ese nombre y envió esa información al Ministerio de Interior. "Nunca pensé que se pudiera registrar un nombre como marca", añadió.

Aunque los funcionarios dijeron que ahora podrían elaborar el pasaporte de la pequeña Khaleesi, Lucy dijo que solo se resolvió el problema porque se quejó en sus redes sociales.

"Si no hubiera publicado esto en las redes, no se habría hecho nada. Me habría quedado estancada", sentenció. Además, expuso que varias personas se comunicaron con ella para decirle que habían experimentado algo parecido.