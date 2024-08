Asaltan una casa y la propietaria huye solo con su perro, dejando atrás a sus hijos

Unas cámaras de seguridad han capturado un angustioso momento protagonizado por una mujer de Dallas (Texas). En el vídeo se la ve pidiendo ayuda enfrente de la puerta de su casa y junto a su perro, después de que dos ladrones irrumpieran en su propiedad.

En pleno estado de pánico y recién salida de la ducha, la propia mujer pide ayuda a su esposo: "Llama a la policía. Estaba en el baño, pensaba que estabas en casa. Estos dos tipos entraron y les supliqué que no hicieran daño a los niños", se la oye decir mientras sostiene a su mascota.

Las imágenes han sido compartidas por la protagonista del suceso, Leah Amberly Wittsche, y han sido vistas por más de 32 millones de visualizaciones. En los comentarios, se ha armado un gran debate debido a la pregunta del paradero de los niños. "¿Por qué tiene al perro y no a su hijo?", indicó un usuario.

Posteriormente, subió varios vídeos explicando los hechos. "Me quedé en estado de shock, entonces me dije: 'Dios mío, mis hijos", recordó Leah, mientras señalaba el encontronazo con uno de los ladrones: "Uno de ellos empezó a mirarme de arriba a abajo y comenzó a sonreír".

La mujer explicó que corrió a las habitaciones de sus hijos para comprobar que estaban bien, luego activó la alarma de la casa y salió por la puerta principal para pedir ayuda a sus vecinos. Al no obtener respuesta, utilizó las cámaras de la puerta para llamar la atención de su marido, quien todavía estaba en el trabajo.

A pesar de las críticas, hubo usuarios que apoyaron la decisión de la madre al dejar a sus hijos en el interior de la vivienda. "Has hecho lo correcto, has minimizado su trauma" o "Llevarte al perro para que no hiciese ningún ruido fue la mejor decisión", son algunos de los comentarios a favor de su comportamiento.