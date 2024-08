La respuesta viral a un empresario que dice que "no hay ganas de trabajar": "Lo que no hay es..."

El usuario de TikTok @edujotege94 revolucionó las redes sociales con la impactante respuesta que le dio a un hostelero y que se ha acabado haciendo viral. El empresario le comentó en uno de sus vídeos que hay personas que no quieren trabajar.

El empresario comentó que tiene un chiringuito en la playa y que le cuesta encontrar personal. "¿No hay tanto paro? O es que no hay ganas de trabajar", se preguntó el hostelero.

Ante esta queja por parte del empresario, el joven dio una tajante respuesta: "Paro hay, lo que no hay es gente imbécil que se vaya a tu chiringuito a trabajar 60 horas a la semana al precio de 40".

"Y encima en octubre los mandes a su casa porque cierras el chiringuito. La gente come también en febrero, en marzo, en diciembre. También les gusta comerse gambitas en Navidad", recalcó.

Además, aprovechó para dar su opinión sobre el partido Vox: "De todas formas, la pregunta no me la tendrías que hacer a mí, porque si es 'siempre con Vox' (nombre de usuario del empresario en redes) tienes a muchísima gente en ese partido que de chiringuitos entienden".

El vídeo ha alcanzado más de 70.000 visualizaciones, más de 6.000 'me gusta' y muchas opiniones encontradas. "Yo prefiero 5 meses que nada. Hay que llevar dinero a casa y de chiringuitos no hablemos que hay muchos en muchos partidos", "Si pagas bien, en verano hay estudiantes de sobra y con ganas", "Lo que no hay son ganas de pagar", son algunos de los comentarios.