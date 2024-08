Un norteamericano prueba el kalimotxo por primera vez y su reacción la ven más de un millón de personas: "No me lo puedo creer"

La creadora de contenido Marta Bustos se hizo viral en redes sociales durante la pandemia por un trágico accidente doméstico. La joven, que en ese momento vivía en Estados Unidos, tenía como afición fabricar cosmética natural en casa. Sin embargo, un día algo salió mal y el producto le explotó en la cara.

La joven se quedó ciega casi de inmediato. Debido a este suceso, Bustos empezó a subir varios videos a sus redes pidiendo ayuda para pagar el tratamiento y las operaciones. Cuatro años después, recuperó parte de la visión.

Una de las personas que estuvo a su lado durante todo este proceso es su novio, David, quien estos días se ha hecho viral por su reacción al probar el kalimotxo por primera vez.

"No me lo puedo creer que en casi 4 años que hace que vivimos en España, David todavía no haya probado el kalimotxo, pero mejor tarde que nunca. Así que allá va, mi marido gringo probando el kalimotxo por primera vez y yo probándolo después de 'chorrochientos' años", escribió junto al vídeo.

Tras preparar la bebida, el joven dio el primer sorbo y lanzó su crítica: "No está mal, pero prefiero vino solo y Coca Cola sola". Además, Marta, que asegura que no lo prueba desde hace años, también quiso recordar viejos tiempos: "Ten en cuenta que yo odio esta bebida. No puedo, me da asco".

El vídeo en pocos días alcanzó más de 1,6 millones de visualizaciones, más de 61.000 'me gusta' y acumula cientos de reacciones. "El 'kali', mesedez, un 80% vino y 20% Coca Cola", "El kalimotxo es lo mejor que hay en el mundo", "Hieres mi sensibilidad", son algunos de los comentarios.