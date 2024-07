La mala experiencia de un profesor con una alumna 'influencer': "O me cambias o me quejo en Instagram"

Con las redes sociales han aparecido nuevos puestos de trabajo que anteriormente no existían y se han renovado muchos otros. Prueba de ello es el caso de la educación. Por eso, muchos docentes utilizan estas plataformas para darle una nueva mirada a su profesión, aunque no siempre la relación con Internet es positiva.

Así lo ha contado Fran García a través de su perfil en TikTok. El profesor de universidad ha compartido con todos sus seguidores la mala experiencia que tuvo en clase debido a una de sus alumnas influencers.

"El primer día de clase, y es importante destacar que fue el primer día de clase, los profesores explicamos un poco la asignatura", ha comenzado a contar el profesor. Y es que, si todo iba bien en un primer momento, las cosas empezaron a torcerse cuando volvía a casa recibió una llamada de su coordinador académico.

"Fran se ha quejado una alumna", ha contado el hombre. Así, volvió de nuevo a la universidad para saber qué era lo que estaba pasando: "Me dice que hay un alumno que se ha quejado de mí, y que es un influencer que tiene un montón de seguidores en redes sociales. Le había dicho que le cambiara de profesor o que cambiaba de asignatura".

Y es que, como así ha explicado Fran, la joven quería que se cambiase el temario porque si no se iba a "quejar en Instagram". "Las malas reseñas han llegado a la universidad, y dentro de poco 'o me apruebas o te pongo a caldo en LinkedIn o en Instagram".

Sin embargo, todo tuvo un final feliz porque "nadie le hizo ni caso": "No sé si lo publicaría o no, pero no me ha llegado nada tampoco. Así que nadie le hizo ni caso". De esta manera, tras analizar la experiencia, ha querido hacerle una pregunta a sus seguidores: "¿Conocéis algún influencer que vaya por ahí amenazando al personal?".

El vídeo cuenta ya con casi 91.000 reproducciones y cientos de comentarios contando sus propias experiencias. Y es que, como así han asegurado algunos usuarios, el verdadero problema son las "universidades privadas": "Ahora vienen muchos pensando que más que alumnos son clientes porque 'han pagado' por esa carrera. Es terrible".