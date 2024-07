Las bromas en TikTok por el supuesto OVNI de Ibiza: "Si yo fuera un extraterrestre, también me iría allí"

Los extraterrestres, la vida en el espacio y la visita de seres de otros planetas siempre ha sido un tema repleto de incógnitas. Existen miles de teorías conspiranoicas acerca de su existencia, aunque no se tiene pruebas de ello. O al menos así aseguran algunas personas.

Y es que desde la cuenta oficial de TikTok de Ibiza, puede que los alienígenas ya hayan visitado la tierra. En una de sus publicaciones más recientes, algunos testigos aseguran haber visto una nave espacial sobrevolar el islote de Vedrà el pasado domingo 28 de julio. "Mira, mira, mira", se escucha decir muy sorprendida una joven en el mirador de Cala d´Hort.

Así, rápidamente se enfoca al cielo que, aunque con una calidad muy mala, se puede ver a un haz de luz recorrer a gran velocidad el horizonte. La supuesta nave, en tonos azules y verdes, es más ancha que la luna y tiene la típica forma de un platillo volante visto cientos de veces en las películas de los años 70.

El vídeo rápidamente se ha hecho viral y cuenta ya con casi cinco millones de reproducciones, aunque no todo el mundo se ha creído que sea cierto. Desde la sospechosa forma a la mala calidad de vídeo, cientos de escépticos niegan el avistamiento. "Hombre, si eso está grabado con una patata", "no solo han vuelto los OVNIS, sino también los Nokia" y demás quejas han sido las más repetidas.

También ha habido quien ha tirado de humor asegurando que no se han quedado porque "los precios son muy altos" o que si ellos fueran un alienígena "también irían a Ibiza". Pero no solo bromas, porque otros usuarios han asegurado que esta no es la primera vez que los marcianos visitan España: "Yo vi lo mismo en Barcelona y eran más".