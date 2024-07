La mala contestación de un bar ante una petición de un cliente: "El cambio climático no es problema nuestro"

Cada verano es más caluroso que el anterior, por eso muchas personas deciden poder refugiarse de las altas temperaturas y disfrutar de una beuna comida en algún restaurante. Sin embargo, hay casos en los que los locales no están aclimatados para los meses de verano. Este problema no solo afecta a los clientes, sino a los trabajadores que también se encuentran en el local.

Por eso, un cliente quiso dejar una "crítica constructiva" tras pasar mucho calor en un bar de Antequera. Y es que si bien no tenía "ni una pega por la comida y el servicio" lo cierto es que no tener aire acondicionado fue un problema. Así, tras ofrecer la máxima puntuación en ambos casos, quiso hacer una pequeña recomendación a los propietarios.

"Ha sido una tortura comer ahí. Incluso con los ventiladores no se podía estar. Espero que lo solucionen pronto. Volveremos en diciembre", escribió en el apartado de reseñas del local. Aunque lo cierto es que a los dueños no le parecieron un buen comentario y no dudaron en responder.

"Y llegará diciembre y tendrás frío. Nunca llueve a gusto de todos. Poner un aire acondicionado para 25 días de calor al año, no, lo siento. Es una inversión muy grande para que luego lleguen y digan 'Pues quítalo, que me sienta mal a la garganta'. En julio, calor hace en todos lados. Sentimos que haya sido una tortura, tráete una rebequita", le escribió el dueño del local de muy malas formas.

Al descubrir las malas formas, el cliente no dudó en volver a intentar explicar su opinión, ahora ya mucho más cabreado: "He intentado hacer una crítica constructiva sugiriendo una mejora, nada más. Fue desagradable comer allí para todo el grupo, 14 personas, incluidos los niños. No es una cosa de 'me duele la garganta' o 'trae una rebequita' es cuestión de mirar por tu negocio y que la gente esté a gusto en tu local".

Por eso, no dudó en quitar la buena puntuación que le había ofrecido y aseguró que debería de reconsiderar el volver de nuevo: "Cuando respondes por Google también es parte del servicio que ofreces, y como no me parece correcta tu respuesta te quito las cinco estrellas en el servicio que te puse en principio y reconsideraré lo de volver en diciembre con mi familia. Suerte".

sin embargo, el dueño, de nuevo, volvió a atacar. "Seis años en este lugar con sus seis veranos calurosos y sus seis inviernos fríos. Solo ofreciendo el mejor servicio que sabemos dar. Y por su puesto que cometemos errores, pero este no es el caso", destacó el propietario mucho más cabreado.

"El cambio climático no es un problema nuestro. Tener calor o frío es muy relativo y personal. Y le comento una cosa, a lo mejor soy yo el que no vuelve a cocinar para ustedes, ni en diciembre siquiera. Gracias y suerte", finalizó el hombre ganándose todo tipo de comentarios.

Soy Camarero ha compartido la llamativa conversación en su cuenta de X, anteriormente Twitter, donde ha conseguido 27.000 reproducciones y decenas de comentarios. "Los clientes van, comen, y se van. Y lo más probable es que no vuelvan (y más con la respuesta). Pero la gente que trabaja también merece respeto y condiciones dignas. El estrés térmico es un riesgo contra el que hay que aplicar medidas correctoras" o "Sin entrar en el tema de la temperatura (que ya tiene tela), la educación con la que lo dice el cliente y la soberbia del hostelero te da una idea de quién puede tener razón" han sido algunos de los más destacados.