Una azafata comparte su reflexión al aterrizar en una ciudad danesa y su reacción se vuelve viral: "Me entra depresión"

En Aalborg, Dinamarca, los veranos son frescos y parcialmente nublados y los inviernos muy fríos, nevados y mayormente nublados. Además, durante el año, la temperatura general varía de -2 °C a 21 °C. Debido al clima de la ciudad, el cielo muy pocas veces se ve despejado.

Al ver el cielo gris de la ciudad, una azafata de vuelo ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok con su reflexión, que ha provocado cientos de comentarios en pocas horas.

"Mierda de tiempo", ha escrito junto al vídeo. "Estoy en Aalborg y os voy a decir una cosa, yo ni por todo el dinero del mundo con este 'chirimiri", ha empezado diciendo la joven a la vez que enseñaba el tiempo nublado de la ciudad.

La creadora de contenido, que cuenta con casi 2.000 seguidores en la red social, ha explicado que los pasajeros del vuelo al ver el cielo nublado y lluvioso se han quejado. "¿Qué os sorprende?, lo raro sería que hiciese sol", ha dicho contundente.

"Bueno, ya volvemos a Málaga, aunque en Málaga hace mucho calor. Pero este cielo a mí hace que me entre depresión", ha revelado la influencer. "Puede hacer frío, pero el cielo tiene que estar azul y tiene que haber luz", ha zanjado.

El vídeo ya ha acumulado más de 170.000 visualizaciones, más de 5.000 'me gusta' y cientos de comentarios. "Qué arte tenemos los españoles para todo", "Me encantan los días de lluvia. Soy de Granada y estoy harta del calor y el sol", "Si te bajas en Bilbao nada que envidiar", "Pienso como tú, a mí ese cielo me apaga la alegría" son algunos de los comentarios.