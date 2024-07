Un español que vive en Suiza cuenta cómo funciona una baja laboral: "El trabajador recibirá el 80% del salario"

Las bajas laborales pueden variar de un país a otro. Mientras que en algunos los empleadores son responsables de pagar los primeros días de baja, en otros las aseguradoras asumen esta responsabilidad.

Rafael Cubero, un andaluz que vive en Suiza, ha revelado a través de un vídeo de TikTok como funcionan las bajas laborales en el país. Tal y como indica en el vídeo, el Instituto Suizo del Seguro de Accidente (SUVA) es la institución responsable de gestionar los seguros por accidentes.

A continuación, el joven español también ha indicado que durante el tiempo de baja el trabajador solo recibirá el 80% de su salario: "Si tienes un accidente, lo primero que hay que hacer es decírselo corriendo a tu empleador. Él lo tiene que saber para poder avisar a la SUVA. Cubrirá todos los gastos que necesites".

Pero, además de los gastos, otro temor que también resuelve el creador de contenido es si te pueden echar por pedir la baja: "Tienes un tiempo de protección". "Un tiempo que se extiende hasta los 30 días si has trabajado durante un año, asciende a los 60 entre el segundo y quinto año y a partir del sexto año alcanza los 180 días", advierte.

Por último, el español ha querido dar un consejo a partir de su propia experiencia: "Estuve paleando con una pala una semana entera hormigón y me pegó en la espalda. Yo cuando fui por el tema del accidente les dije que me había pegado en la espalda y no me podía mover."

Sin embargo, para el SUVA esto no es un accidente laboral: "Me dijeron que como era un trabajo repetitivo no era un accidente laboral". A lo que el joven aconsejó: "Si os pasa algo así, decid que ha sido por un 'golpe en seco' no por algo que estéis haciendo durante un largo tiempo".