El divertido momento de una joven en el aeropuerto tras ser confundida con una trabajadora: "Di buenas indicaciones"

A la hora de coger un vuelo hay veces que la gente tiene dudas sobre dónde tienen que facturar o qué ayudas pueden solicitar durante su estancia en el aeropuerto. La solución más fácil y rápida es acercarse a cualquier mostrador y preguntar a algún empleado. Sin embargo, hay veces que, con las prisas, hay pasajeros que confunden a otros con trabajadores.

Esto fue lo que le pasó a Camila, una argentina que fue confundida en varias ocasiones con una empleada del aeropuerto Madrid-Barajas mientras esperaba sentada en un puesto vacío de check in a que el responsable de este volviera para ayudarla.

Al estar sentada al lado de un mostrador abandonado, fueron diferentes pasajeros los que se acercaron a ella pensado que ella era una trabajadora. "Creo que di muy buenas indicaciones. Me sabía casi todas las respuestas a las preguntas de las personas", cuenta Camila en el vídeo que ha compartido en TikTok, donde recopila varias de las ocasiones en las que ayudó a los viajeros que le preguntaban.

"Tengo un marido que tiene demencia vascular y donde ve tanta gente se pone nervioso. Necesitaría tal vez una silla", le preguntó una mujer. "Yo no estoy de ayuda [...] Me acercaría a alguno de los chicos de allá y les pediría ayuda sobre dónde solicitar la silla", le respondió ella.

"¿Sabes si una vez pasado el control hay zona de fumadores?", fue otra duda que le preguntaron, a lo que la joven alegó: "Creo que no. Yo no trabajo aquí, estoy casi segura que no, pero no sabría decirte. Si quieren fumar tendrá que ser ahí".

Tras varias intervenciones con otros pasajeros, Camila llegó a una conclusión: "Es lo más divertido que me pasó en el mundo. Creo que me voy a tomar una hora todos los días para venir a Barajas y sentarme en esta sillita".

El vídeo cuenta ya con más de 760.000 visualizaciones y cientos de comentarios al respecto, donde los usuarios de la red social la elogian y aplauden por su ayuda a los demás. "Sabe más que los que trabajan ahí y es mucho más amable", "Esta es la amabilidad que falta en el mundo", "Manda CV y en experiencia laboral adjunta este vídeo", son algunos de los mensajes destacados.