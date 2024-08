Pequeños gestos que te ayudarán a caer bien a los demás

Caer bien a los demás es una cualidad muy valiosa para cualquier persona. Sea en el ámbito laboral, en el personal, o en cualquier otro, despertar la simpatía de tu interlocutor te puede abrir muchas puertas.

Sin embargo, lograrlo no siempre es sencillo. No se trata de ser el más listo ni el más gracioso. Simplemente, caer bien a las primeras de cambio es un talento que se tiene, pero que también se puede entrenar.

Estas sencillas recomendaciones pueden ayudarte a generar un montón de afecto a tu alrededor, aunque seas una persona tímida.

Sonríe cuando les hables

Una mujer sonriendo. Pixabay/BRAG

Una sonrisa puede abrir muchas puertas porque transmite cosas muy positivas, como confianza y tranquilidad. Será bien recibida por el interlocutor en cualquier circunstancia.

Aprende sus nombres

Reunión de trabajo. Pixabay/StockSnap

En cualquier ámbito, procura aprender el nombre de la persona con la que estás hablando. Generarás un clima de cercanía que seguramente te ayude a encontrar muchos puntos en común.

Busca intereses comunes

Dos personas chocan las manos. Pixabay/m_tanzid

Una buena manera de conectar con otra persona es encontrar algún punto en común que compartáis y que ayudará a que la conversación fluya y se genere un ambiente de simpatía mutua.

Mide tus palabras al principio

Una pareja en un restaurante. Pixabay/sasint

Las primeras impresiones son muy importantes y no querrás arruinarla con un comentario fuera de tono o lugar. Antes de opinar, ten la certeza de que no vas a meter la pata en un tema sensible.

No evites el contacto visual

Un hombre mirando con atención. Pixabay/SplitShire

Rehuir la mirada puede ser interpretado por la otra persona como que tienes algo que ocultar y eso puede aumentar la desconfianza. Muéstrate siempre franco y confiado.

Cuenta anécdotas

Dos mujeres charlando amigablemente. Pixabay/user1505195587

Las anécdotas y pequeñas historias te resultarán muy útiles para conectar con las personas con las que estás hablando. Eso sí, primero, pruébalas con gente de confianza para cerciorarte que son simpáticas y tienen cabida en cualquier ámbito, incluido el laboral.

Muestra siempre una actitud positiva

Una niña muestra su felicidad. Pixabay/TheVirtualDenise

La actitud lo es todo y si sueles mostrar optimismo y positividad le estarás mandando un mensaje muy poderoso a tus conocidos. El de esa persona que afronta todo con confianza, seguridad y buen humor.

Haz pequeños favores si te los piden

Una mujer pide un favor. Pixabay/mahbubhasan2550

El refrán de hoy por ti, mañana por mí, también puede ser muy útil. Si te muestras como una persona colaborativa que siempre está dispuesta a ayudar, probablemente recibas lo mismo.

Haz preguntas

Una persona pensativa. Pixabay/RobinHiggins

Es importante que tu interlocutor sienta que te interesas por él, por lo que no dudes en hacer preguntas. Serán más personales con mayor confianza, mientras que a un recién conocido te puedes interesar por su trabajo.

Saluda siempre

Dos personas se estrechan la mano. Pixabay/daschorsch

No cuesta nada ser educado en todo momento, saludar al llegar a un sitio y al irte y mostrar amabilidad con las personas que nos rodean.