La reacción de un nacido en 2006 al descubrir el vinilo: "¿Cómo puede haber música aquí?"

"Generación de 2006 descubre el vinilo". Con ese título, la usuaria de TikTok @carmennleis está rompiéndolo en internet al subir unas imágenes a la red social en las que un joven nacido ese año ve por primera vez un vinilo y un tocadiscos.

Como se ve en las imágenes, cuando pone en marcha el aparato y empieza a sonar la música, el chaval, contrariado, solo alcanza a decir: "No, no, no, no lo entiendo".

"¿Cómo puede haber música aquí?", se pregunta, totalmente sorprendido. Una pregunta que se hace varias veces. Incluso utiliza la linterna de su smartphone para iluminar el vinilo, intentando ver detalles que pudieran escapársele. "Esto es increíble...", remata.

Imágenes simpáticas que ahondan en la brecha generacional y que se vuelven aún más graciosas viendo la reacción, muerta de la risa, de quien graba. Entre las reacciones al vídeo, también comentarios muy buenos como: "Aún hay fe en la juventud. Me gusta cómo se pregunta, se cuestiona e investiga la situación: que no cambie la actitud", "Yo que estudié electrónica y que he vivido todas las innovaciones desde el vinilo cuando era niño, aun pienso que la radio es magia 😂😂" o "Soy del 2003 y no lo entiendo, ¿cómo se graba eso?".