Una 'au pair' española que vive en EEUU está fascinada con los tópicos sobre España: "Esto no puede ser real"

Marta Rodríguez, una joven española que se encuentra trabajando como 'au pair' en Estados Unidos ha comentado sorprendida en sus redes sociales las asombrosas ideas que tienen algunos ciudadanos sobre España. El video, titulado 'Los americanos son unos paletos', ha sido comentado por más de 700 personas y cuenta con más de 30.000 likes.

Desde que comenzó su estancia en el país estadounidense, la joven ha vivido todo tipo de situaciones y escuchado diferentes comentarios hacia España. "Hay muchísima gente que dice que los americanos son unos paletos" dice Marta en su vídeo confirmando esta creencia.

La 'au pair' ha comentado en su cuenta de TikTok diversas situaciones en las que se ha encontrado y que estaban totalmente fuera de lugar al afirmar que era española. "Me estás vacilando" es una de las reacciones de Marta hacia comentarios como: "¿Y tú hablas español?" o "¿Colombia está cerca de España no?". Hacia estas cuestiones, entiende que la gente no conozca dónde está ubicado un país menos conocido, "pero ¿Colombia?".

A su vez, la tiktoker con casi 200.000 seguidores, asombrada explica que le enviaron una foto de unos tacos afirmando que era "comida típica" española, que no mexicana. Cuando recibió el mensaje con la fotografía se preguntó "¿y a mi por qué?", "esto no puede ser real".

"En España somos de todo" dijo sorprendida reaccionando a otro comentario, "colombianos, mexicanos, españoles y encima hablamos chino", añade, mientras recalca que ha recibido muchas afirmaciones del estilo. La joven asegura que en Estados Unidos "se piensan que somos retrasados mentales", ya que le han llegado a preguntar si en territorio español tenemos "trenes" o "lavavajillas"

"Luego son muy listos pero para lo que respecta dentro de EEUU, como los saques de ahí..." comenta Marta mientras sostiene que "la inteligencia les persigue, pero ellos son más rápidos". Asimismo, la española concluye su video, con más de 300.000 visualizaciones, respondiendo a las últimas cuestiones sobre qué tenemos o no en España: "¿Y tú? Que no tienes persianas".