El truco para no tener ni un grano de arena en la toalla de playa: es barato y funciona

Verano es sinónimo de playa para muchos, pero eso no quita que también esté llena de pequeñas incomodidades, como la pelea eterna entre la toalla de la playa y la arena. Conseguir que la toalla no se quede con arena pegada no es tarea fácil, especialmente si hay algo de viento. Pero ante este tipo de problemas, las redes sociales tienen la solución: un truco sencillo, barato y efectivo.

La presentadora, cantante y actriz Paula Dalli ha sido una de las que ha compartido con sus cerca de 50.000 seguidores de Instagram este truco para evitar que se meta la arena de la playa en la toalla.

"Guárdate este truco porque va a suponer un antes y un después en tu experiencia en la playa", asegura Dalli en el texto que acompaña al vídeo.

En su opinión, ponerlo en práctica supone "una mejora del 100%, sobre todo si vas con haters de la arena o con bebés que, como el mío, todavía no entiende lo que es la arena y le molesta", añade.

El objeto clave para evitar la arena no es otro que una sábana bajera ajustable, algo bastante habitual de encontrar en todas las casas. "Las gomas de sus esquinas nos van a ayudar a hacer un fuerte increíble contra la arena", explica Dalli.

En su caso, se ha valido de mochilas o bolsas de playa para asegurar las cuatro esquinas de la sábana, pudiendo colocar en su interior la toalla.

"Si te estás preguntando cómo hacer para entrar y no meter arena, lo suyo es tener un cubito de agua fuera y enjuagarse los pies antes de entrar, pero para no cargar, lo hemos hecho con una botella de agua que hemos rellenado en el mar", ha aclarado.