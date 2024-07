La bonita explicación de un abuelo de los motivos por los que seguir viviendo a los 90 años: "Hay muchas cosas interesantes"

Como se suele decir, las personas mayores son las más sabias solo por los años que han vivido. Escuchar a los abuelos es una muy buena manera de poder entender como funciona el mundo desde una perspectiva completamente diferente. Por eso, Julzy ha querido preguntar a su abuelo "razones para vivir".

Sin embargo, la respuesta que le ha ofrecido no era para nada la que ella se hubiera imaginado. Como así le ha confesado el hombre de 90 años, para él lo más importante son las "cosas interesantes" que no conoce. Entre ellas ha destacado "los libros", "los atardeceres" o "los árboles".

Según ha explicado, estas son todas esas cosas que aún no ha "descubierto": "Las cosas interesantes que no he descubierto significa que es falta mía de condiciones, de sensibilidad, de curiosidad, de lo que sea. Entonces, las tengo que desarrollar". Por eso, está deseoso de poder seguir viviendo para seguir aprendiendo.

Al escucharle hablar, Julzy no ha podido evitar emocionarse y decirle a su abuelo lo mucho que le quiere. Un sentimiento más que mutuo por ambas partes: "Yo te quiero más". "Les daré a mis nietos lo que mi abuelo me ha dado", ha asegurado ella en el pie de la publicación de TikTok.

El vídeo cuenta ya con casi 234.000 reproducciones y 32.500 'me gusta'. Por eso no es de extrañar que la bandeja de comentarios se haya llenado de aplausos ante las sabias palabras de su abuelo, "Vaya tesoro de abuelo tienes. Enhorabuena. Aprovéchalo todo lo que puedas", o "tienes un abuelo muy inteligente y me ha sorprendido la manera en que se expresa, cuidalo mucho" son algunos de los mensajes más repetidos.