Se pasa más de 20 años malviviendo para ahorrar dinero y jubilarse antes

La jubilación es para muchos el momento perfecto de descanso tras año trabajando sin poder parar en ningún momento. Pero, en aquellos países donde no existe una compensación pública, los trabajadores se ven obligados a ahorrar lo máximo posible o, en su defecto, a seguir trabajando.

Es por ello que un hombre japonés ha hecho todo lo posible para poder llegar a ahorrar más de 132 millones de yenes, lo que equivale a 788.292 euros para poder jubilarse antes de tiempo. Así, durante 20 años, el hombre ha pasado por todo tipo de penurias solo para poder permitirse dejar de trabajar a los 45 años.

Todo comenzó a principios de los años 2000, cuando finalmente consiguió un trabajo estable. Si embargo, se veía obligado a hacer horas extra hasta pasada la medianoche, por eso decidió dejar de trabajar lo antes posible. Así, con su salario de 5 millones de yenes al año (aproximadamente 30.000 euros al año) comenzó su misión.

El primer paso fue conseguir una casa lo más barata posible: una residencia básica de la empresa donde se encontraba. Por 30.000 yenes al mes, unos 180 euros, comenzó a vivir. Sin muebles, utilizando lo que otras personas desechaban y calentándose en invierno a base de mantas y deporte en invierno fueron pasando los años.

Aunque no solo ahorra en la vivienda, sino que su alimentación también era muy escasa. En la mayoría de los casos solo comía arroz hervido con un poco de fruta o verdura. De hecho, en algunos casos, su cena no era más que una bebida energética. Todo ello pagando con cupones de descuento.

Así, a principios de año y tras haber malvivido durante 20 años y once meses, finalmente logró su objetivo. Aunque, debido a la baja del valor de los yenes, puede que todo su esfuerzo no haya merecido la pena: "Si el yen sigue depreciándose, nunca alcanzaré la libertad financiera ¿Para qué he trabajado estos 21 años? Todo carece de sentido, es tan trágico".