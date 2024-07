Una española revela la costumbre que tienen las tiendas en Irlanda con el dinero en efectivo: "No entiendo por qué pasa"

Se podría decir que es un pequeño choque cultural del que esta joven se dio cuenta al mudarse de país. Y es que Laralladas, como se llama esta española en TikTok, ha compartido el hábito que le sorprendió de las tiendas irlandesas con el dinero en efectivo.

"En Irlanda, si pagas en efectivo, olvídate de que te devuelvan el cambio", explicó esta creadora de contenido, que ya acumula más de 660.000 visitas en su vídeo. "No entiendo por qué pasa aquí".

"En el momento en el que pagas algo que es 19,95 euros, le das un billete de 20 y se acabó la interacción, no te devuelven nada. Te dan el ticket y te dicen 'bye", aseguró la tiktoker.

Aun así, aclaró que "esto no pasa en todos los sitios, pero en gran parte sí". De hecho, en la tienda en la que ella trabaja sí se devuelve el cambio, aunque eso provoca curiosas reacciones en algunos compradores: "Ha habido gente que yo, al devolverle sus 5 céntimos, se han reído".

"Quitan la mano, me lo tiran a la mesa y se van mientras se ríen", relató. "No puede ser bueno que rechaces tu dinero, me da igual que sean 10 euros que 5 céntimos".

Rápidamente, su publicación se llenó de centenares de comentarios, muchos de los cuales confirmaban que esto les había pasado en tiendas irlandesas y otros apuntaban que también vivían allí y no les había ocurrido. También los hubo que, directamente, bromearon al compararlo con nuestro país: "En España casi se te tiran al mostrador por un céntimo".