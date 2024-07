Una española revela en redes su experiencia al visitar Mykonos: "Me sentí más acosada que en toda mi vida"

Un viaje de vacaciones es sinónimo de bienestar, placer y desconexión. Sin embargo, nunca sabes qué tipo experiencia puedes tener cuando vas a un lugar turístico y más si es un país distinto al tuyo. La influencer Rebeca Stones, ha publicado un vídeo hablando sin tapujos de las cinco cosas que menos le han gustado de sus vacaciones a Mykonos.

"Primero, los hombres. Me sentí más acosada que en toda mi vida", así empieza con el primer mal momento por el que pasó mientras viajaba con su amiga: "Eran muy insistentes, muy tocones. Nos pitaron muchos coches bajando la ventanilla y diciendo cosas asquerosas".

Además de los chicos acosadores, la joven también advierte que las carreteras de la isla griega son muy estrechas, sin aceras y con apenas lugar para solo un coche: "Nosotras preferíamos andar 30 minutos que alquilar un coche".

En tercer lugar, ha comentado el tipo de clima de Mykonos: "No os imagináis la auténtica locura que es el viento de Mykonos. Tenedlo en cuenta porque la mayoría de días hemos tenido un viento terrorífico".

Asimismo, la creadora de contenido ha señalado también la cantidad de gatos callejeros en malas condiciones que había en algunas zonas de la ciudad.

Por último lugar, ha destacado la forma en la que las madres utilizaban a sus niños para pedir dinero: "Los niños estaban con un acordeón, descalzos, en el suelo. Esta situación me pone muy triste porque me parece lamentable utilizar a un niño para ganar dinero".

El vídeo rápidamente se viralizó contando con alrededor de 40.000 'me gusta' y más de 400.000 visualizaciones. Algunos usuarios se han sorprendido de que una ciudad como Mykonos se encuentre en ese estado: "No me imaginaba Grecia así" o "y yo que pensaba que era como en Mamma Mia...".