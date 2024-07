Más de un siglo de historia y 8.500 metros cuadrados: así es el árbol más grande del mundo

En plena ciudad de Natal, Brasil, existe el árbol de anacardos más grande del mundo. Con un total de 8.500 metros cuadrados, más que un único árbol, lo cierto es que parece un bosque al completo. Y es que, de acuerdo a la media de este tipo de árboles frutales, su tamaño equivale a 70 anacardos.

Por eso, los habitantes de la zona han querido que Guinness World Records lo verifique como el árbol más grande del mundo, ya que sus ramas se extienden a más de 500 metros del tronco central y sigue creciendo con el paso de los años. Por el momento aún no ha habido una respuesta oficial por parte de la institución, aunque sí que se ha valorado.

"Su tamaño prodigioso es la consecuencia de una mutación genética que permite que cuatro de las cinco ramas del árbol depositen nuevos conjuntos de raíces cada vez que tocan el suelo. Con el tiempo, estos puntos se convierten en troncos secundarios que efectivamente son clones del árbol original", han explicado desde Guiness.

A la única rama que no se ha desarrollado los habitantes de la ciudad le han apodado "salario mínimo" porque ya no crece ni hace nada por hacerlo. Aunque lo cierto es que actualmente no se pueden distinguir las ramas principales de las secundarias.

Si bien no se tiene claro quién o cuando fue plantado el árbol, sí que es un gran reclamo turístico y es cuidado y querido por todos los habitantes. De acuerdo al instituto de desarrollo u medio ambiente del país, el árbol atrae cada año a más de 300.000 visitantes de todas las partes del mundo

Según la leyenda local, habría sido un pescador local, Luis Inacio de Oliveira, quien pusiera la semilla en 1888. Sin embargo, existe la teoría de que realmente el anacardo tiene más de 1.000 años de historia debido al gran crecimiento y a las características del árbol.