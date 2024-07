Intenta regatear el precio de una lancha y acaba perdiendo los papeles: "Perdón, los nervios"

Con la llegada de las vacaciones, muchas personas deciden aprovechar las buenas temperaturas y los días libres para realizar actividades que de otro modo no podrían disfrutar. Sin embargo, esto significa en muchas ocasiones tener que tener un presupuesto amplio que permita poder pagar por ello, algo que no siempre es posible.

Prueba de ello ha sido la conversación que Paula ha compartido a través de su perfil de X. En la red social conocida anteriormente como Twitter, la joven ha mostrado cómo unos estudiantes intentaron regatear con su padre para poder alquilar una lancha lo más barato posible, aunque sin mucho existo.

"Me gustaría alquilar el barco el día 20 de julio para 8 personas, lo cogeríamos sobre las 11:00 horas", comenzó la conversación. Sin embargo, la embarcación solo tiene la capacidad de seis personas y el precio era fijo, algo que no les pareció correcto a ellos. En un primer momento, pidieron un descuento de 200 euros, aunque ante el rechazo decidieron volver a bajar el precio: "100 euros, última oferta y me están presionando".

mi padre alquila una lancha y el otro día pasó esto pic.twitter.com/NYTZwxmxuu — Paula (@PaulaaQuintela) July 22, 2024

"Podríamos llegar a un acuerdo en 150 euros", le aseguraron, mientras que el dueño siempre se negaba. Por eso, ellos intentaron darle pena: "A ver, yo entiendo lo que dices, pero somos estudiantes. Tenlo en cuenta. Nuestro presupuesto es limitado, solo queremos disfrutar de un maravilloso día de pesca en compañía".

"Pues buscad por ahí, a ver si encontráis lo que buscas", le respondió. Así, sin poder llegar a un acuerdo, optaron por insultar. "Desgraciado", le dijeron en un primer momento, aunque acabaron dándose cuenta de que no era una buena idea, "perdone, las emociones están a flor de piel".

Los nervios no dejaba de subir y volvieron a atacar: "Nos estás jodiendo la vida". Pero de nuevo, decidieron recalcular para terminar la conversación: "Perdón, los nervios". Así, finalmente el dueño de la lancha dejó de responder.

La publicación lleva ya casi dos millones de reproducciones y cientos de comentarios. "Por lo menos tu padre unas risas se tiene que haber echado", "pasa por todas las emociones" o "tu padre parece un señor muy paciente" han sido algunos de los comentarios más repetidos.