A 200 km por una autovía y con la música al máximo: así ha sido la sorprendente experiencia de una joven en Blablacar

Con la subida del precio de la gasolina, muchas personas optan por compartir coche a la hora de hacer viajes. De este modo, se comparten los gastos, se tiene más libertad de horarios y, además, es mucho más ecológico. Sin embargo, también tiene una parte negativa, y es que en ocasiones los conductores no son tan buenos como a algunos viajeros les gustaría.

Prueba de ello ha sido la llamativa experiencia que tuvo Lucía. La joven, como muchos otros, utiliza una aplicación que permite ponerse en contacto con viajeros que van a los mismos destinos. En esta tanto los pilotos como los acompañantes son puntuados, por lo que se puede saber si es una buena opción montarse con ciertas personas o no. Aunque, a veces algunos se llevan sorpresas.

"Llevo cogiendo Blablacar durante tres años y no me había pasado nunca lo de ayer, te lo juro", ha empezado a explicar en su cuenta de TikTok. Desde un primer momento todo fue un poco "raro", y es que el conductor llegó una hora más tarde de la acordada, avisando a Lucía apenas "media hora antes".

Al montarse, la situación no mejoró. "Íbamos a coger la salida a la autovía y el tío como que se la pasó. Le dije: 'Que te la estás pasando'. Y de una pegó un volantazo y giró a la izquierda. Las tres que íbamos detrás nos comimos la ventanilla", ha asegurado. Según ha explicado, en el coche iban tres chicas en la parte trasera, mientras que el piloto y el copiloto eran dos amigos.

Aunque no solo el joven conducía de manera peligrosa, sino que también llevaban la música al mayor volumen posible: "Te lo juro, llevaban a Anuel AA al 100. Eso parecía una discoteca. Era una locura. El tío iba conduciendo bastante rápido, haciendo cosas raras".

Desde perseguir a otros vehículos a llegar a alcanzar los 190 kilómetros por hora, los conductores no respetaban las medidas de seguridad. Por eso, finalmente Lucía se vio obligada a llamarles la atención: "Le tuve que decir al tío: 'oye, bájale un poco que vas demasiado rápido".

"Que los tíos eran muy majos, pero claro, lo que pasa es que estás loco y vas con tres personas. En plan, no puedes ir haciendo eso. Si quieres ir a 200 por la autovía, que sea cuando vayas solo. Tienes que tener la responsabilidad de otras tres personas", ha reflexionado recordando aquel momento.

Finalmente, pudieron llegar "de milagro" a Atocha, no sin que antes el conductor les pidiese una buena "reseña" en la aplicación. Algo que ni ella ni la joven que estaba sentada a su lado estaban dispuestas a hacer. "No te vamos a poner un excelente ni de coña. En plan, casi nos matas en la autovía", le respondieron extrañadas de su comportamiento.

"Las que íbamos detrás estábamos en plan 'tengo miedo', a lo que nos dice: 'alegran la cara que hemos llegado vivos'. Encima, descojonándose, no tenía sentido", ha finalizado su relato. El vídeo cuenta ya con más de 668.000 reproducciones y miles de comentarios.

Y es que, como a ella, a muchas otras personas les han pasado cientos de experiencias de lo más llamativas. "Yo dejé de usar Blablacar a raíz de una situación similar. A unos 20 km de Madrid le hice parar y me bajé. Hice fotos de donde me dejaron y contacté con ellos y me devolvieron el dinero", ha asegurado un usuario.