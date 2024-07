Un joven de 21 años exige que lo mantengan sus padres porque él no eligió nacer: "No estoy obligado a trabajar"

El vídeo de un joven que exige que sus padres lo mantengan alegando que él no pidió nacer se ha hecho muy viral en las redes sociales, donde ha generado un debate sobre las expectativas de vida una vez que se llegue a la edad adulta.

Publicado por @recuncho3 en la red social X, en el vídeo, que no está fechado y que supera los 3 millones de reproducciones, este chico de 21 años argumenta que no debería estar obligado a trabajar porque sus padres le "obligaron" a nacer. "Considero que, a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar, porque básicamente yo nací sin mi consentimiento", dice tajantemente.

"No me preguntaron si yo quería nacer. No me pidieron consentimiento y no tiene sentido que, porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar", explica.

"Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple", exige.

Unas palabras que han causado revuelo en la red social y a las que han reaccionado muchos usuarios. "Me trato de imaginar diciéndole eso a mi padres, no a los 21, a los 16, y me da la risa de pensar dónde tenía que ir a buscar la cabeza de la hostia que me mete", dice uno. Otro señala: "Yo tampoco di mi consentimiento para nacer y no baso mi existencia en chillar por ello".