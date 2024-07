Una enfermera revela el tierno mensaje de agradecimiento de un paciente de 93 años con el que pasó 24 horas en urgencias

Una médica internista de Mataró, Barcelona, ha compartido en redes sociales el bonito encuentro que ha tenido con un paciente de 93 años. Según revela la enfermera, Clàudia Codina, el hombre se presentó en urgencias, donde fue atendido por ella.

Después de un día juntos en el hospital, el anciano aprovechó para darle las gracias a la profesional. Momento que ella ha querido compartir con sus seguidores.

"Un paciente de 93 años me cogió de la mano y me dijo que algún día, si todo va bien, yo también tendré 90 años. Que agradeceré que me traten como le traté yo a él las 24 horas que pasamos juntos en urgencias. El sentido de todo viene a ser un poco este", ha explicado la enfermera.

El tuit rápidamente se ha viralizado y cuenta con más de 130.000 impresiones, además de 5.000 'me gusta' y decenas de comentarios. Los usuarios han señalado las palabras reconfortantes del mensaje y han aprovechado para contar sus experiencias.

"Te felicito porque yo tengo a mi madre en el hospital con 90 años y a veces pienso que algunos sanitarios se olvidan que también tienen sentimientos", o "Enhorabuena por haber empatizado con un paciente de edad avanzada. La gente mayor lo pasa muy mal en los hospitales porque se siente vulnerable", son algunos de los comentarios más destacados.