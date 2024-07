Una joven de Ibiza denuncia la situación de la isla: "No es normal los precios que están poniendo"

Con el aumento del turismo en Ibiza, los precios son cada vez más restrictivos para los residentes de la isla. Un problema que aumenta aún más en la temporada alta de vacaciones. Por ello, no es de extrañar que muchos habitantes se vean obligados a abandonarla mientras se quejan a través de redes sociales.

Prueba de ello ha sido la denuncia pública de Laura Sánchez en TikTok: "Mucha gente no puede venir a trabajar por el precio de las habitaciones". Y es que este problema se está convirtiendo en un gran inconveniente también para el turismo. "Escucho mucho eso de que los ricos pueden seguir viniendo porque tienen mucho dinero. Pues no, tampoco".

Según ha asegurado, incluso las personas más acaudaladas están empezando a cambiar sus preferencias porque se sienten "robados": "Es un robo. En muchos sitios ni siquiera te están dando un buen servicio como mereces". Así, ha comenzado a dar algunos ejemplos por los que ella cree que se están estafando a los turistas.

"El tema de las villas", ha comenzado, "ahora se le llama así a cualquier casa con piscina, es una villa y te cobran un pastizal". Aunque este problema también se extiende a los beach clubs: "Yo estoy con los clientes y chequeo las cuentas. 300 euros de más tenían en la cuenta de cosas que no habían pedido".

"Ibiza ya está sufriendo las consecuencias. Este año está todo al doble de precio y hay mucha gente que no ha venido", ha asegurado. "Se la están comiendo con patatas ahora Ibiza, claro que sí, pero es que no es normal los precios que están poniendo".

En total, los dos vídeos en los que se queja de la situación cuentan ya con más de un millón de reproducciones. Por ello, no es de extrañar que muchos usuarios hayan contado sus propias experiencias. "Yo he vivido y trabajado en Ibiza y me fui porque los alquileres son lo peor", o "yo no vuelvo más el año pasado, una copa 22 euros y un café seis euros" han sido algunos de los comentarios más destacados.