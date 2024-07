El estilo de vida de las esposas de la década de los 50 ha resucitado gracias a una tendencia que se está haciendo viral. Las tradwives, mujeres que se encargan de cocinar, limpiar y realizar las tareas del hogar para hacer felices a sus maridos, son un movimiento que ha resurgido hace poco en Estados Unidos y que está llegando a España.

Mientras hay personas que defienden estas actitudes, otras lo consideran un acto sumiso y machista que va en contra del empoderamiento femenino logrado en el último siglo.

"Hoy le he preguntado a mi novio qué le apetecía comer y me ha dicho que pasta, así que he decidido hacerle unos pappardelle con ragout de pato a la naranja", así comienza Roro Bueno en su vídeo más viral.

Ella es una influencer que se ha hecho conocida por sus recetas laboriosas en las que siempre empieza de la misma forma: "Hoy Pablo me ha pedido..." , ''A Pablo le apetecía, ''Mi novio quiere...''.

A su vídeo le siguen muchos otros en los que, además de estar cocinando (le gusta mucho cocinar), aparece realizando otras actividades... siempre para su pareja.

Su novio quería un libro, pero "desgraciadamente" no lo pudo encontrar en formato físico. Así que lo adquirió en formato digital y aprovechó para imprimir cada página y encuadernarlo. El vídeo acabó acumulando más de 4 millones de visualizaciones.

A pesar de que las personas se lo toman de forma humorística ("Pablo, haz algo de una vez", comenta un usuario) se ha creado un debate en redes sobre si esto tiene que ver con el movimiento tradwife proveniente del país norteamericano.

El movimiento de las 'tradwives' en Estados Unidos

El nombre proviene de dos palabras anglosajonas: traditional (tradicionales) y wives (esposas), haciendo alusión lógicamente a 'esposas tradicionales'.

Jóvenes, guapas, con una voz suave, siempre sonrientes, impecablemente vestidas y maquilladas y dispuestas a pasarse tres o cuatro horas en la cocina para satisfacer los deseos de su novio, lo que para muchos es "la novia perfecta".

Aunque el concepto parece algo sacado de un libro de los 60 sobre Cómo ser una buena esposa, en realidad lo ha puesto de moda en redes Nara Smith, una modelo estadounidense de 20 años.

Nara Smith también se hizo famosa subiendo vídeos de complicadas recetas que cocinaba para sus hijos y su marido, Lucky Blue Smith. Siempre vestida y maquillada para salir de fiesta, y con una voz suave y tranquilizadora.

Cuando la modelo saltó a la fama, rápidamente fue señalada de ser una tradwife. Varios de los comentarios de sus publicaciones y los medios estadounidenses la acusan de propaganda, después de que la modelo y su esposo fueran declarados mormones.

Algo que ella tampoco ha desmentido totalmente, y ha indicado que su "estilo de vida" no es para todo el mundo en uno de sus vídeos: "Siempre he querido ser una madre juvenil. Mi padre siempre me decía que se arrepiente de haber tenido hijos en un momento tarde de su vida".

Tanto Nara Smith como Roro Bueno dan las mismas respuestas cuando se les pregunta por la razón de hacer este tipo de vídeos: simplemente les gusta cocinar y es una pasión para ellas.

Ser influencer consiste en darle a la gente lo que quiere ver, y parece que ahora la moda tradwife es lo que más vende. Cómo podemos ver, Roro Bueno ya está siendo patrocinada por Iberdrola y ha hecho un vídeo especial para La velada del año.

Quizás porque algunos lo ven como una fantasía que muchos hombres sueñan o una nostalgia de tiempos pasados, pero sin duda, algunos seguidores de la que llaman "la Nara Smith española" ya están dando su opinión acerca del tema.

"Me imagino que Pablo le da estabilidad económica y emocional y la forma de agradecimiento de Roro es hacer actos de servicio para su pareja", ha comentado una usuaria.