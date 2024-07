De la broma a la enseñanza: así es la parodia más científica de los vídeos de Roro, 'la novia de Pablo'

Los videos de Roro, la joven tiktoker que se ha hecho viral gracias a explicar cómo es capaz de hacer desde cero cualquier cosa por su novio Pablo. Por eso, no es de extrañar que otros creadores de contenido en TikTok hayan aprovechado para hacer su propia versión de los programas.

"Hoy a Pablo se le han antojado unos Corn Flakes. Pero como a él le gustan adicionados con hierro, decidí hacerlo yo", ha comenzado a explicar Saúl Cortes, un tiktoker dedicado a explicar diferentes temas científicos. De este modo, el creador de contenido ha decidido explicar cómo se crean estrellas.

"Empecé creando mi propio Big Bang. Tras los primeros minutos de la nucleosíntesis primordial, obtuve núcleos de hidrógeno y helio", ha explicado enseñando una olla con diferentes guisantes y zanahorias. Así, desde el humor, ha seguido contando cómo funciona su experimento científico.

"Lo dejé reposando 380.000 años para que se enfriara, le añadí unos electrones y empecé a formar nubes de gas. Tras dejarle otros 100 millones de años, las nubes colapsaron por su gravedad para formar mis primeras estrellas" ha seguido explicando imitando a la joven.

"Con ellas voy presionando para convertir el hidrógeno en helio, el helio en carbono y así con elementos más pesados y luego de una explosión de supernova, obtuve el hierro. Ya solo lo molí y se lo puse al cereal", ha finalizado, no sin antes darle a su pareja a probar sus cereales. "A mi novio le encantó mi receta", ha asegurado.

El vídeo cuenta con más de dos millones y medio de visualizaciones y miles de comentarios riéndose. "Hoy a Pablo se le antojó separar un átomo", "si se dan cuenta, el que sale en el vídeo en realidad no es Roro", o "te das cuenta de que no es un vídeo de Roro porque no los hizo de cero", han sido algunos de los mensajes más destacados.