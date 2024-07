Pide un 'air fryer' por Amazon y se encuentra un cocodrilo en la caja: "Desbloqueando un nuevo miedo"

Las compras por internet están en auge, aunque, en ocasiones, el pedido viene con alguna que otra sorpresa. Así lo ha demostrado la joven colombiana Sofía Serrano que, al comprar una freidora de aire por Amazon, recibió también un "acompañante".

La joven ha subido un vídeo a TikTok explicando su aterradora experiencia al recibir un pequeño cocodrilo dentro del paquete de su pedido. "Desbloqueando un nuevo miedo. Cuando pides por Amazon y te llega un amiguito de regalo. Ayúdenme a volver esto viral, ya que Amazon no se quiere hacer responsable", ha escrito junto al vídeo la colombiana.

"Llegó la caja, la abrimos y venía empacada en una bolsa. Mi empleada decidió cortar la bolsa para sacar el air fryer y cuando iba a votar las cosas que había en la caja se dio cuenta de que había este animal", ha relatado Serrano.

"Éramos cuatro mujeres en la casa y ninguna éramos capaces de sacar este animal, así que nos tocó llamar a oficios varios. Sacaron el animal, lo pusieron en un balde y después lo pasaron a una caja", ha continuado.

Además, la joven ha destacado que se preocuparon por la salud del reptil: "Lo único que hicimos fue darle agua al animal porque sabíamos en las condiciones que estaba".

"Hice el reclamo por Amazon y no me dieron ninguna solución, la única solución era el reembolso del dinero y la devolución de la air fryer, cosa que no nos soluciona nada porque nosotros necesitamos la máquina y nos tocaría asumir el costo del envío, ya que nosotros estamos en Colombia y el producto es de Estados Unidos", ha finalizado el vídeo quejándose Sofía Serrano.

Esta publicación ha alcanzado más de 64.000 reproducciones, más de mil 'me gusta' y ha generado una gran controversia entre los usuarios de TikTok, muchos de ellos preocupándose por el estado del cocodrilo. "Por favor cuídenlo, él no tiene la culpa", "Llevadlo al bosque o a un lugar donde pueda estar", "¿Qué pasó con el animal?" son algunos de los comentarios.