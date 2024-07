Una joven se desahoga en un vídeo sobre la "costumbre" en Barcelona de usar Bizum: "No voy a pagarte la comida"

Las cenas entre amigos y familia siempre son risas hasta que llega la hora de pedir la cuenta. Últimamente, se ha dado la costumbre de que una persona pague todo y los demás se lo devuelvan por Bizum. Paloma, una creadora de contenido harta de esta situación, ha publicado un vídeo quejándose de este tipo de gente.

Paloma afirma que esto ocurre sobre todo en la capital catalana: "En Barcelona hay una costumbre que es decir a la gente: oye, mira, págamelo tú y luego te hago un Bizum. Pues mira chica, ya no tengo la app se acabó la excusa".

La joven ha explicado la razón por la que ya no tiene la aplicación en su dispositivo móvil. "¿Sabes qué pasa? Qué el Bizum no llega (...) Entonces quien tiene más cara, yo que digo de pagar cada uno lo suyo o el que te dice no págalo todo tú y luego te hago un Bizum", ha aclarado la creadora de contenido.

Paloma reivindica que está harta de verse obligada a invitar a la gente y se queja de manera insostenible: "Mira Eulalia, cariño, si yo te quiero invitar, te invito, pero lo que no voy a hacer es pagarte la comida porque tienes el chocho más grande que el mío. No me da la gana", afirma.

El vídeo ya cuenta con más de 50.000 reproducciones y los usuarios han aconsejado a la 'tiktoker' de lo que debe hacer cuando ocurra un caso similar: "En mi grupo se hace el Bizum antes de pagar. Yo ni de coña pagaría antes porque luego hay gente con mucha cara y tienes que ir detrás cuando es tu dinero".

Además, muchos de los usuarios también ha indicado que la culpa de esta situación no es de la existencia de la app en sí, sino de las amistades que uno elige: "A mí todo el mundo me paga y yo pago siempre. Creo que es cuestión de amistades más que de herramientas" o "Lo que hay que hacer en estás situaciones es cambiar de amigos".