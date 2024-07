Una 'influencer' comparte su "reportaje de embarazo" tapando la cara de la madre subrogada

En España la gestación subrogada, en cualquier de sus formas, está completamente prohibida. La práctica, basada en que una mujer pase por el proceso de embarazo para posteriormente dar a luz al bebé de otra pareja. Por eso, de acuerdo a la ley vigente, esto se trata de una forma de violencia sexual y reproductiva hacia las mujeres. Sin embargo, este no es el caso de todos los países.

Prueba de ello ha sido el caso de Jake y Kenzy, una pareja de influencers estadounidenses que se encuentran compartiendo en Instagram su "embarazo". Un contenido que en un primer momento parecía normal de no ser porque no es Kenzy quien porta a su bebé.

Como se puede ver a través de su perfil, La pareja ha compartido un reportaje fotográfico con el que han plasmado el embarazo. Pero, debido a que la influencer no se encuentra embarazada, en lugar de mostrar la cara de la "portadora subrogada", como llaman a la mujer, solo ha enseñado su barriga. Así, aunque ambas posan delante de la cámara haciendo un corazón con las manos, Kenzy le tapa el rostro con un ramo de flores.

Aunque esta no ha sido la única imagen polémica, pues de nuevo, ha hecho todo lo posible para "aparentar" ser ella la embarazada. En este caso, y gracias a una ilusión óptica, ambas se colocaron detrás de un árbol. Así, la mujer embarazada solo mostraba su cuerpo y Kenzy su cabeza, para que pareciera que eran una sola persona.

Al ver las imágenes, muchos usuarios han criticado la actitud de la pareja:"No se me ocurre una situación en la que quisieras taparle la cara a alguien a quien supuestamente aprecias, si no es para dejar claro que no pertenece, que no debería estar ahí. Y el hecho de que le esté tocando la barriga mientras le borra la identidad lo deja todo claro".

Estas son las que luego te dicen que no están usando el cuerpo de nadie, que quieren mucho a sus "gestantes" y que son como parte de la familia. Pero esta foto encapsula perfectamente la ideología que hay detrás de la gestación subrogada: son compradores q se comportan como tal.+ https://t.co/sWMAkZkQTm — Lorena F. 🌻 (@no_soy_sibila) July 15, 2024

"Parece el cuento de la criada", "No entiendo como se puede comprar un bebé" o "eso es un asco" son solo algunos de los comentarios más repetidos. Y es que, si bien también hay quien asegura que pude ser que a la persona gestante le dé "vergüenza" sí que muestra su cara en otras imágenes.