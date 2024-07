Una catalana explica lo que ella considera un extraño comportamiento de los madrileños: "No lo entiendo"

No solo las personas que se van a vivir a otros paises sufren choques culturales. Gracias a la gran variedad cultural entre las comunidades autónomas, quien se muda dentro de España también puede sentir cómo cambia por completo la manera de actuar de algunas personas. Prueba de ello ha sido el vídeo que ha compartido Helen.

La joven catalana lleva viviendo dos años en Madrid, por ello ha podido apreciar algunos comportamientos de los madrileños que le han llamado especialmente la atención. Así, ha querido preguntar a sus seguidores de TikTok por qué nunca cenan.

"Este es un vídeo para la gente de Madrid. Necesito que me lo confirmen. La gente de Madrid no cenáis, cuando salís no cenáis nunca", ha comenzado a preguntarle a sus seguidores muy sorprendida. Y es que según ha explicado, cuando queda con sus amigos suele tomar algo, pero a la hora de pedir para cenar, siempre le dicen que no.

"¿Qué pasa que os alimentáis a base de Mahou cinco estrellas? ¿Tanto os duelen los alquileres que sacrificáis la cena? Es que no lo entiendo", ha vuelto a preguntar extrañada. El vídeo cuenta ya con más de 82.000 millones de reproducciones y cientos de mensajes.

En la bandeja de comentarios se ha dividido entre dos grandes opiniones. Por un lado, los que han asegurado que "en Madrid se cena cerveza", y los que dicen que depende de con quién se junte. "He intentado cenar en Madrid a las 23h un viernes tras salir del teatro y los restaurantes estaban cerrando", ha asegurado un seguidor.