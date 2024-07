Una anciana de 92 años se hace viral tras ser grabada saltando la verja de su residencia para escapar

Las residencias para ancianos son un espacio seguro para todas aquellas personas mayores que, por diferentes motivos, necesitan atención y cuidados. Pero, por el vídeo que se ha hecho viral, parece que hay una mujer de 92 años que no requiere de ninguna ayuda, al menos físicamente, pues es capaz de saltar una verja sola.

Lo más llamativo no ha sido que la mujer quisiera irse, sino que para hacerlo, la anciana trepó por una verja de dos metros de altura. Todo ocurrió en Shandong, China. Tal y como se ve en el vídeo, en menos de 20 segundos la mujer fue capaz de subir con una facilidad casi milagrosa.

Una acción de lo más llamativa que nadie se creería de no ser porque fue grabada por las cámaras de seguridad de la residencia. Y es que, aunque la mujer sufría alzhéimer, sus actitudes físicas se mantuvieron perfectas con el paso del tiempo. Finalmente, la mujer fue encontrada tras un tiempo perdida. Debido a su enfermedad, cuando pudieron hallarla, no sabía dónde estaba ni qué había ocurrido.

Una mujer de 92 años trepa una reja de dos metros para escapar de una residencia de ancianos



👉 El sorprendente momento tuvo lugar en la provincia china de Shandong



👉 La huida solo le llevó 20 segundos pic.twitter.com/cR3MQL8E5D — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) July 17, 2024

Actualmente, la mujer se encuentra de nuevo en la residencia y, aunque no sufrió ningún daño durante su huida, sí que se encuentra bajo tratamiento. El vídeo de las cámaras, por su parte, se ha hecho viral y cuenta con cientos de miles de reproducciones en redes sociales.

Por ello no es de extrañar que muchos usuarios hayan aprovechado el increíble momento para demostrar su ingenio. "Con la ventaja que si se cae no se puede romper los dientes, porque los lleva en el bolsillo", "yo con 27 no soy capaz de salir por el bordillo de la piscina" o "este libro ya lo he leído yo" han sido algunos de los comentarios más destacados.