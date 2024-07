Una andaluza explica cuál es su problema con el catalán: "Llevo dos años aquí y todavía me sigo liando"

María Alarcón, una tiktoker andaluza que lleva dos años viviendo en Cataluña, tiene claro cuál es su mayor problema viviendo en una región con una lengua cooficial: no se aclara con los nombres de las comidas en catalán.

"Yo soy una persona que no odia a nadie, pero si tuviera que odiar sería al que puso esos nombres. Llevo dos años aquí y todavía me sigo liando. Es que no es normal", se ha quejado.

El problema es que desayuno se dice "esmorzar" y almuerzo es "dinar", algo que a ella le suena a "cenar": "Probablemente, 'dinar' te suena a cena, pero no te confundas porque cenar en catalán es 'sopar". De hecho, la única palabra que le gusta es "beranar", que significa merendar.

"Puede parecer una tontería, pero es que cuando llegas y no lo sabes la gente no te entiende. Si no sabes catalán debes estar flipando. Si sabes catalán te estarás riendo porque le pasa a todo el mundo", ha confesado entre risas para cualquiera que quiera aprender catalán.

El vídeo cuenta ya con casi 94.000 reproducciones, por ello no es de extrañar que su bandeja de comentarios se haya llenado de todo tipo de comentarios. "Hasta los catalanes nos liamos" o "pues con las horas ya flipas", han asegurado algunos usuarios a modo de broma.