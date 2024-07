El bonito discurso de una abuela en la boda de su nieta junto a su mujer: "Que Dios me las bendiga"

La homofobia no puede justificarse por la edad de las personas o el "pensamiento de toda la vida", y prueba de ello ha sido el discurso que ha dado la abuela de Isabella Quiros. La joven, que acaba de casarse con su mujer, ha compartido a través de su cuenta de TikTok el mensaje de cariño que le ha dedicado.

A modo de ironía, la joven ha escrito en el pie del video: "Tu abuela jamás va a aceptar tu relación con una mujer". Y es que, como ha querido dejar claro, da igual la edad que tenga su abuela o sus creencias religiosas. "Si mi abuelita que es creyente y nació en 1939, me ama y no me juzga, ya gané", ha destacado.

"Isabella es la nieta más cariñosa que tengo. Siempre que me ve me dice cosas bonitas. Por eso, hoy quiero decirle cosas bonitas a ella", se puede escuchar decir a la mujer. Así, comenzó a explicar algunas de sus cualidades para después darle un gran consejo a las recién casadas.

"Se cuidan y se complementan mutuamente. Mi consejo es que nunca se acuesten a dormir si no han resuelto su problema. Que se enamoren cada día un poco más y de seguro que serán muy felices. Que Dios me las bendiga", ha destacado la mujer.

El vídeo cuenta ya con casi 27 millones de reproducciones y cuatro millones de 'me gusta'. Por eso, no es de extrañar que su bandeja de comentarios se halla llenado de todo tipo de mensajes de felicitaciones. "Que bonita tu relación con tu abuela", "estoy llorando", "enhorabuena", han sido algunos de los comentarios más repetidos.