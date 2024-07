"Pobres, plebeyos y con panza": así son para Llados los seguidores de la selección española

Amadeo Llados es uno de los creadores de contenido más mediáticos del panorama actual de redes sociales en España. Con su discurso "fitness" y su obsesión por el deporte y "las panzas" el joven se ha convertido en el referente de muchas personas, aunque también es muy criticado por sus comentarios. Por eso, no es de extrañar que se haya vuelto a hacer viral por sus palabras hacia los aficionados de 'La Roja'.

Tras las celebraciones multitudinarias, al influencer este tipo de actitudes no le parecen para nada algo bueno. Y es que, aunque la noticia de la victoria de España en la Eurocopa ha sido prácticamente la noticia de la semana, él no sabía nada: "Cuando he salido de comer me dicen 'eh, bro, enhorabuena'. Digo '¿qué pasa?'. 'España ha ganado', me responden, pero yo no sabía qué había ganado".

Según él, los aficionados son "plebeyos" que "levantan pan gracias al fútbol". Por eso siente "asco" hacia este tipo de fiestas, asegurando que todos los que se alegraron eran "pobres, tienen panza y ahora tienen menos dinero". "Van borrachos y están celebrando que mañana se van a levantar con resaca", ha añadido.

"Qué celebra esta peña tío, si son pobres, tienen panza y ahora tienen menos dinero", ha asegurado. Aunque no solo se ha quedado ahí. De acuerdo al valenciano, lo más patético es que celebren victorias ajenas en lugar de trabajar: "No estás ganando porque un equipo de fútbol gane, solo han ganado esos jugadores, ellos lo han hecho bien, ellos llevan toda su vida poniendo trabajo y han ganado una copa, tú no".

Para Llados, solo los éxitos personales son los buenos: "Eres español, pero lo mejor que puede pasar es que España pierda todo para que dejes de verlo y empieces a verte a ti al 'fucking' espejo". Una actitud que muchos han reprobado, mientras que él mantienen sus palabras. "No todo en el mundo es el dinero, pero son cosas que te cuesta entender" o "un niño de 17 años gana más que tú", han sido algunos de los comentarios más destacados.