Barbies y cultura pop: así es la cuenta de TikTok que recrea los mejores momentos del cine y la televisión usando muñecas

Jugar con muñecas y recrear todo tipo de escenas de televisión es algo de lo más típico entre los más pequeños de la casa. Sin embargo, con el paso de los años muchos niños acaban dejando sus juguetes atrás. Aunque, también hay quien sigue demostrando su pasión por estos.

Prueba de ello es la cuenta de TikTok Barbie Boi. En esta, todos los vídeos son una representación de los momentos más conocidos de la cultura pop pero con muñecas Barbie. Desde escenas de películas y series como El diablo viste de Prada, Dos rubias muy tontas o Scary Movie pasando por la Met Gala o diseños de casas en miniatura.

No hay video que no cuente con cientos de detalles. La cuenta comenzó a subir vídeos el pasado 2 de marzo de 2023 y actualmente cuenta con más de 15 millones y medio de 'me gusta' en apenas un año desde su estreno. Y es cada uno de los vídeos está planeado al milímetro.

Tanto la decoración de los escenarios a los personajes. Todas las publicaciones son una "versión en miniatura" casi perfecta. De hecho, en los vídeos dedicados a la Met Gala hasta los trajes están reproducidos casi al milímetro. Incluso las muñecas elegidas se parecen a los personajes reales consiguiendo crear una ilusión perfecta.

En su último vídeo, ha imitado el momento de la boda de Carrie en la película de Sexo en Nueva York y cuenta con casi 14 millones de reproducciones. "No me lo puedo creer, es perfecta", "esto es genial", "esto es arte simplemente", han sido alguno de los comentarios más repetidos.