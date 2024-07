La indignación de una madre tras poner una reclamación al Mad Cool: "No me vayas a tocar a la niña"

El Mad Cool ha vuelto a ser el centro de todas las miradas. Pero no solo por ser un festival de música, sino por los problemas que han vivido algunos de los asistentes. Prueba de ello ha sido la denuncia pública que ha hecho en su cuenta de TikTok Marta, una madre muy enfadada con el trato de la organización a sus dos hijas.

Todo comenzó cuando las dos jóvenes comenzaron a hacer cola para poder ver a Dua Lipa. Ambas, que son grandes fans de la artista, comenzaron a hacer cola desde las 10 de la mañana con la esperanza de poder estar las primeras. Aunque no abrieron el recinto hasta siete horas después.

Sin embargo, lo que ellas no sabían es que no se podía entrar con baterías portátiles. La organización, hasta ese momento, no había dicho nada, por lo que Marta quiso enviarle un mensaje a la cuenta de Instagram de Mad Cool para cerciorarse si la información era verdadera o no.

La situación empeoró cuando registraron cuando comenzaron a cachear a su hija de 13 años "de malas formas". "No me vayas a tocar a la niña que tiene 13 años", le pidió en varias ocasiones al personal, aunque no sirvió de nada. "Las formas completamente horribles, la niña llorando", ha destacado.

Entre los objetos que le tiraron también había un abanico y un bote de gel hidroalcohólico. Aunque, dentro de lo malo, Marta pudo conseguir su batería y dejarla en la consigna, por la que pagó cinco euros. Por eso, no dudó en poner una hoja de reclamaciones.

"Ahí me dijeron que debía ir a presentar la hoja de reclamación presencialmente en la oficina de consumo de Sol y pedir cita previa, pero yo no vivo en Madrid", ha asegurado.

Tras hablar con los trabajadores de la ventanilla única del Ayuntamiento de Madrid, pudo realizar su denuncia: "En menos de cinco minutos ya estaba recogida la reclamación, por lo que si vais a poner una, presentadla, que si no es papel mojado".

La publicación cuenta ya con casi 163.000 visualizaciones y cientos de comentarios contando sus propias experiencias. "A mí me abrieron hasta el bote de las pastillas de la lactosa. La verdad que aluciné un poco", o "mi sobrina pasó con spray de pimienta que se le olvidó sacar del bolso, para que veas que según el guardia que te toque", han explicado.