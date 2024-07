Una joven estadounidense, sobre la forma con la que le preguntan la edad en España: "Me producía confusión"

Rachel es una estadounidense viviendo en España y es conocida en redes sociales por contar cómo son sus experiencias diarias. Por eso, no ha dudado en compartir en TikTok una de las conversaciones que más le ha llamado la atención.

Y es que, como así ha asegurado, la manera en la que le preguntan por la edad es muy diferente en España y en EEUU. "Me parece muy curioso", ha comenzado a explicar, "y me causaba mucha confusión. Me preguntaban de una manera que no entendía. ¿De qué año eres?".

Sin embargo, ella no sabía a qué se referían. "Yo con mi español pensando 28, y ellos pensando que tengo casi 100 años", ha explicado ella entre risas. "Luego me di cuenta de que me estaban preguntando del año del que soy, tu año es tu identidad", ha explicado, "yo soy del 1999, yo soy del 1995, etc. Es como que defines tus valores".

"No entendía esta pregunta antes, pero ahora me parece muy guay", ha asegurado Rachel en la descripción de la publicación. El vídeo cuenta ya con más de 73.000 reproducciones y cientos de comentarios de españoles explicando, de broma, por qué se hace esto.

"Es como para saber en qué generación has nacido. Si te has criado con Zoey 101 o con Hannah Montana", aunque también ha habido quien asegura que lo de preguntar el año es algo solo de "la gente joven". "Los jóvenes lo usamos mucho sí, sobre todo si alguien es de una edad parecida es más fácil saber cuántos años hay de diferencia", han asegurado".