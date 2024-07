Un español que vive en Alemania vuelve a su tierra por vacaciones y se encuentra con una duda existencial: "¿He hecho bien?"

Son muchos los jóvenes que deciden irse de su país para ver qué les ofrece el mundo. Es una decisión muy difícil, ya que significa alejarse de tus seres queridos y del lugar donde has crecido. Un usuario de TikTok ha aprovechado su experiencia para hacer una reflexión, una situación que seguramente muchas personas como él han vivido o están viviendo.

Nadel es un joven creador de contenido que lleva un tiempo viviendo en Alemania y ha vuelto a España para pasar sus vacaciones. Entre su familia y sus recuerdos de la infancia cuenta, a través de su vídeo, que está experimentando una situación que el mismo llama 'el efecto espejismo'.

"Mi cerebro constantemente me lanza una pregunta muy clara que es, ¿he hecho bien [en irme]? Como que estoy tan feliz y tan reconectado con todo, me pregunto si he hecho bien en hacerlo, si he tomado una buena decisión", explica el español.

"Mi cerebro me engaña porque me encuentro en un estado alterado de la realidad", es la conclusión que acaba teniendo, ya que él mismo explica que no sabe qué es lo que le ha hecho irse de su país cuando se encontraba bien con su familia y amigos.

Aun así, el chico muestra en el vídeo que no se arrepiente de nada y, aunque tenga su corazón dividido, sabe que cuando más ha crecido como individuo ha sido estando en otro país: "La gente te trata de la misma manera cuando ya no eres para nada la misma persona".

El vídeo rápidamente se viralizó alcanzando las 100.000 reproducciones. Muchos han empatizado con el sentimiento del creador de contenido y han admitido que ellos tampoco habrían cambiado su decisión de irse de España.

"Una vez que te vas fuera, ya siempre serás un extranjero en tu tierra" o "Echas de menos España, pero cuando estás en tu ciudad a los pocos días te das cuenta de que aunque lo ames ya no es para ti" son algunos de los comentarios que cuentan con más 'me gusta' en el TikTok.