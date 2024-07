La sorpresa de una británica ante la fama de los ingleses en España con el 'balconing': "No lo sabía"

La Tiktoker Anna (@annainespana) se mudo a España hace 10 meses, desde entonces ha conseguido aprender a hablar español, pero también ha descubierto otras cosas sobe la cultura española que le han dejado completamente sorprendida y una de ellas tiene que ver con la percepción que tienen los españoles sobre ella.

Anna hacía una pregunta a sus seguidores a través de un video en TikTok que rápidamente ha acumulado más de 280.000 reproducciones y 32.000 'me gusta', además de cientos de respuestas. "Es posible que me arrepienta de preguntarlo, pero quiero saber todos los estereotipos de los británicos en España", decía la chica.

A lo largo de su estancia en España, la británica se ha dado cuenta de que no tienen "la mejor reputación". Anna decía saber también que las personas de su país tienen la fama de no aprender el idioma y de ser "irrespetuosos". "Yo no soy así, os lo juro", aseguraba.

"Me enteré de que los británicos tienen la reputación de saltar desde los balcones a la piscina... No lo sabía, por eso quiero saber todos los estereotipos que tenemos, me intriga, aunque me vaya a arrepentir", concluía.

En los comentarios se han acumulado respuestas de todo tipo. "Busca Magaluf y lo sabrás", ha expresado uno de los usuarios. "Se queman porque toman el sol sin moderación, beben más de la cuenta... Y lo peor: sandalias con calcetines", decían otros.