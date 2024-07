Un local responde a quienes exigían comer en terraza: "No vamos a tener a un camarero trabajando a más de 40 grados"

Las altas temperaturas que se están registrando esta semana en la mayor parte de España, especialmente en el sur, han provocado que algunos restaurantes hayan decidido no disponer de mesas en sus terrazas por el bien de sus camareros y de los clientes. Sin embargo, estos últimos han exigido todo lo contrario a un local de Murcia.

Esta situación se ha producido en el establecimiento Las Cumbres, en el pueblo murciano de Cabezo de Torres, cuando unos comensales habían pedido al restaurante que querían comer en la terraza y no les importaba el calor que tuvieran que soportar.

Así lo ha compartido el restaurante en sus redes sociales, añadiendo la respuesta que ha brindado a los clientes y que ha sido muy comentada por los internautas: "No, no es por ustedes, es que no vamos a tener a un camarero trabajando a más de 40 grados en la calle".

Ha pasado hoy:

-Al medio día la terraza la tenemos cerrada porque hace mucho calor

-No nos importa que haga calor,la queremos fuera igualmente

-No,no es por ustedes,es que no vamos a tener a un camarero trabajando a más de 40 grados en la calle. — Restaurante Las Cumbres (@Rlascumbres) July 10, 2024

"Esta actitud os honra y debería ser ejemplo para toda la hostelería, en la que en ocasiones las condiciones de trabajo del personal distan de ser las correctas", ha sido uno de los comentarios que han escrito mostrando su aprobación.

El calor es un riesgo laboral y desde el Ministerio de Sanidad indican que cada empresa puede prevenirlo adecuando el horario y la carga de trabajo al calor del sol, así como programando las tareas de más esfuerzo en las horas de menos calor o evitando que haya puestos permanentes bajo el sol, entre otras medidas.