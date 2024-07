Lo que se suponía que sería un día de compras como otro cualquiera acabó convirtiéndose en una experiencia que difícilmente María olvidará. La joven y su novio solo querían probarse una camiseta, pero acabaron volviéndose virales al descubrir que había una pareja teniendo relaciones sexuales en uno de los probadores.

"Hemos ido a cambiar el regalo de cumple de Joan y en el probador de al lado... Estábamos flipando", comenzó a explicar entre risas mientras se podía oír de fondo a una mujer gemir. Una escena de lo más llamativa que rápidamente se llenó de visualizaciones. Por eso ahora María ha querido explicar qué es lo que pasó realmente y cómo acabaron en esta situación.

En un primer momento, todo parecía normal, hasta que entraron en los probadores. "No había nadie y fue cerrar la cortinilla y empezar a escuchar gemidos. Lo primero que pensamos fue 'esto es una broma", ha explicado María en su perfil de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

"Empezamos a mirar y no era una broma. Entonces yo, que estoy siempre con el móvil en la mano, empecé a grabar. Era realmente un vídeo subido a mejores amigos (en Instagram), y ya está. Cuando lo compartí les gustó un montón y me dijeron: 'Esto tienes que subirlo como una historia normal para que todo el mundo lo vea'. Y así fue", ha confesado la joven en su publicación.

"Lo que pasó es lo que habéis visto en el vídeo. Salimos del probador y le dije a la chica: 'Ahí dentro tenéis a unos haciendo mucho jaleo", ha seguido explicando. Así, la dependienta no dudó en llamar a seguridad. Aunque lo que más le llamó la atención es que, por la reacción de la trabajadora, parecía algo "supernormal".

"Nosotros estuvimos un rato esperando para ver quiénes eran. Pero no salían, no veía tampoco al de seguridad y seguían haciendo más ruido. Había un montón de gente mirando y niños alrededor que no entendían qué estaba pasando", ha querido dejar claro. Por eso, finalmente ellos decidieron irse.

"Mi hipótesis es que estaban grabando un vídeo porque el ruido era exagerado. No era una pareja que quería estar en la intimidad", ha reflexionado. De esta manera, para finalizar, ha querido recalcar que el vídeo es completamente real: "No es una música puesta por encima".