La temida práctica estadounidense que ha llegado a España: "Ya está aquí"

En España, la propina siempre ha sido una gratificación opcional para mostrar la satisfacción del cliente con el servicio ofrecido, pero en otros países como Estados Unidos, aunque no es obligatoria, está mal visto no dejar este extra al camarero. No obstante su voluntariedad, algunos restaurantes españoles han comenzado a sugerirla.

Es el caso de un bar de Madrid, que recomienda una propina del 8% sobre el precio total de la consumición, tal y como ha compartido un cliente en su cuenta de Twitter este martes, alegando una foto del ticket: "Ya está aquí".

En la imagen se puede observar que al precio de dos refrescos, 7,20 euros en total, se añade el equivalente de la propina, ascendiendo el precio sugerido a 7,78 euros. Ambos están subrayados en negrita y se distinguen visiblemente, mientras que al principio del papel aparece que es proforma, es decir, provisional.

Ya está aquí. pic.twitter.com/jNBgQr9OU4 — José María Olmo (@josemariaolmo) July 10, 2024

Algunos twitteros han mostrado su desaprobación con esta medida que, a su parecer, es una imposición: "Siempre, siempre, dejo propina. Pero basta que me lo sugieran de esa forma (todavía no me ha pasado), para que me niegue rotundamente a dejarla. La propina es algo voluntario. Si se sugiere así, entiendo que genera una especie de obligación".

Otros, sin embargo, están de acuerdo con esta idea: "Lo veo bien. Es necesario, los empleados de la hostelería cobran poquísimo, no solo en relación al trabajo extremadamente agotador que hacen, sino en general".