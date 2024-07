Una 'tiktoker' revela la llamativa creencia que tenía su jefa irlandesa sobre las siestas en España: "Nos tratan de vagos"

Cuando muchos españoles viajan o se mudan al extranjero, una de las cosas que más les suele llamar la atención son los estereotipos que el resto del mundo tiene sobre España. Y es que, en algunos casos, la idea que tienen dista mucho de la realidad, como así ha explicado Eude.

La joven española se encuentra residiendo en Dublín y cuenta a través de su perfil de TikTok cómo es su vida en Irlanda. Por eso, no ha dudado en narrar la surrealista conversación que ha tenido con su jefa.

"Fíjate si son famosas las siestas españolas, que a mí mi jefa irlandesa me llegó a preguntar totalmente en serio si en las empresas en España teníamos zonas en la oficina reservadas para dormir la siesta", ha explicado, aún sin poder creerse lo que había vivido.

Si bien a ella le encantaría, lo cierto es que este no es el caso: "Yo no sé qué idea tienen de España, piensan que tenemos zonas en la oficina para dormir la siesta como si fuésemos Japón".

De hecho, a modo de broma, la usuaria de TikTok ha querido dejar claro que "en España puede que duermas en la oficina", pero "por todas las horas extra que hagas" que, "por supuesto, no te van a pagar".

El vídeo no ha tardado en hacerse popular y la bandeja de comentarios se ha llenado de todo tipo de experiencias. "A mí en Chipre me dijeron muy en serio unos monjes que me ponían una cama para echar la siesta solo para mí", ha contado un seguidor. "Nos tratan de vagos y luego nos piden trabajar el doble", ha añadido otro. "Yo aún me pregunto por qué no existen salas de siestas en España", ha reprochado un tercero.