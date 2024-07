Alojamientos insólitos que te harán mirar unas cuantas veces estas fotografías

Zillow es una de las principal página de búsqueda de casas en Estados Unidos. En sus bases de datos cuenta con 110 millones de propiedades y, como es lógico, algunas de ellas son de lo más curioso e incluyen tanto edificios inolvidables como una gran variedad de personajes.

Estas son algunas de las viviendas sorprendentes que a buen seguro no te dejan indiferente. Además, también añadimos otros curiosos inmuebles repartidos por el mundo.

Barco sin agua

En dique seco. Instagram / Zillow Gone Wild

No sirve como transporte, sino como vivienda y está en tierra y no mar. Este sorprendente barco no parece cumplir ninguna de las funciones para las que fue diseñado.

Casa orgánica

Una vivienda hecha para hobbits. Reddit/biwook

Esta construcción tan curiosa es una casa orgánica que consume muy poco y que se encuentra en Alemania.

Un castillo con caballero

Con armadura. Instagram / Zillow Gone Wild

Lo más sorprendente de este castillo no es que cueste 600.000 dólares (553.000 euros) ni el hecho de vivir en un emplazamiento así, sino que quien lo publicita es un caballero con armadura.

Una nave de 'Star Wars'

Una casa de cápsulas. Instagram / Zillow Gone Wild

No es la vivienda más habitual en la que vivir, pero está claro que sí es una de las más originales. Su precio es 1,5 millones de dólares (1,383 millones de euros).

Una obra de arte

Como vivir dentro de un cuadro. Instagram / Zillow Gone Wild

La verdad es que en una casa tan colorida es imposible estar a disgusto porque parece que estás metido en una película de dibujos animados. Vale casi 354.000 euros.

El último superviviente

Un dinosaurio en el salón. Instagram / Zillow Gone Wild

La casa tiene muy buena pinta, pero su actual inquilino es de lo más extraño. Parece que por 1,25 millones de euros está dispuesto a venderla.

Una casa replicada

Un inmueble que parece multiplicarse. Reddit/Teillu

A esta vivienda se le han ido añadiendo extensiones hasta gozar de este aspecto tan llamativo, que parece un montaje realizado con Photoshop.

Edificio cremallera

Casi como una prenda de ropa. Reddit/Teillu

Está claro que pocos edificios en el mundo pueden competir con este en originalidad. Se encuentra en Milán, Italia.

La casa del Yeti

Un vecino peculiar Instagram / Zillow Gone Wild

Vale cerca de 288.000 euros, pero sin duda lo más llamativo es que actualmente pertenece al mismísimo Yeti, o casi. Y parece dispuesto a venderla.

Incrustada en la montaña

En el interior de la roca. Reddit/positive_molecule

Esta vivienda, denominada Villa Vals, se encuentra en Suiza y está literalmente incrustada en la ladera de la montaña. Su diseño es de lo más insólito.

Para sentirte como Rocky

Un ring de boxeo en el sótano. Instagram / Zillow Gone Wild

No suele ser una estancia muy común en las viviendas, pero en esta no falta un cuadrilátero para poner a prueba las habilidades en el ring.