Una joven con discapacidad reflexiona tras encontrarse a dos 'influencers' en los baños accesibles: "Fijaos a quién seguís"

Jessica Ferrer es una joven con discapacidad que ha tenido un problema con unas influencers en los baños para discapacitados de un cine. La chica ha grabado el vídeo a modo de reflexión para explicar lo que ha sucedido y concienciar a la gente sobre el uso de estos espacios.

Durante el vídeo ha podido explicar cómo se han desencadenado los hechos. Fue con su pareja al preestreno de una película y, al terminar, ella decidió ir al baño de discapacitados, el cual estaba ocupado.

El problema fue el momento en el que se abrió la puerta y aparecieron dos chicas que, según ella, eran creadoras de contenido: "No me preguntéis quiénes son porque no las conozco de nada. Sé que son influencers porque lo han comentado en la bronca".

La discusión se desencadenó cuando la pareja de la chica recriminó la actitud de ambas: "Detrás de vosotras hay una persona discapacitada que necesita usar el baño". A lo que ellas respondieron: "Ya, pero los demás están ocupados. Bueno, que han sido dos minutos, tampoco te vas a morir".

El altercado terminó empeorando hasta el punto de que las implicadas llamarón "exagerada" a Jessica Ferrer. "Si yo soy una exagerada, tú eres una maleducada (...) Vergüenza me daría a mí meterme en un baño de personas discapacitadas, encima te llaman la atención y te pones de manera superaltiva", apuntó la joven.

La afectada terminó el vídeo lanzando un mensaje de reflexión: "Fijaos en las personas que seguís en las redes sociales. No utilicéis el baño de discapacitados si no lo necesitáis porque hay personas que sí lo necesitamos".

El vídeo rápidamente se viralizó y alcanzó casi tres millones de reproducciones. El apartado de comentarios se llenó de usuarios teorizando sobre quiénes podrían ser las influencers.

La gente también añadió que no veían del todo mal lo que hicieron las chicas del baño e incluso algunos usuarios admitieron que de vez en cuando también usaban el aseo para discapacitados cuando no había nadie.